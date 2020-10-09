Трампу разрешили приступить к полноценной работе в субботу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности, считает лечащий врач главы государства Шон Конли.

В распространенном Белым домом меморандуме доктора о состоянии здоровья Трампа, заразившегося коронавирусом, говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Конли отметил, что Трамп отреагировал на курс лечения "чрезвычайно положительно".