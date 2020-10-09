Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:35Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

В США обвинили РФ, КНР и Иран в попытках помешать получить вакцину от COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Иран заинтересованы в том, чтобы США не смогли получить вакцину против COVID-19, заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

"Как только мы это сделаем (разработаем вакцину - ИФ), они наверняка помешают нам попытаться применить ее. Конечно, Китай, Россия и Иран - те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину", - заявил Эванина.

По его словам, иностранные спецслужбы также работают над тем, чтобы украсть американскую вакцину и помешать ее разработке.

Эванина высказал мнение, что заражение президента США Дональда Трампа COVID-19 дает врагам США еще одну возможность усилить раскол в американском обществе.

"Диагноз, поставленный президенту, предоставляет им возможность снова расширить, обострить и усилить посылы с обеих сторон. Наверняка мы увидим, что противники используют это, чтобы создать большую неразбериху в новостном цикле", - отметил он.

"И мы действительно ожидаем, что будем продолжать видеть более агрессивную активность наших противников в отношении президента в связи с ситуацией с COVID-19. Так что это проблема для нас на уровне национальной безопасности", - добавил директор Национального центра контрразведки США.

По мнению Эванины, "предоставление американскому народу правдивой информации имеет решающее значение, чтобы иностранные противники не распространяли неверную информацию".

США Иран КНР Россия

Новости

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Губернатор Мичигана обвинила Трампа в поддержке экстремистских группировок

Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Демократы в американском Конгрессе приступили к попытке отстранить Трампа

Демократы в американском Конгрессе приступили к попытке отстранить Трампа

Трампу разрешили приступить к полноценной работе в субботу

Президент Киргизии готов уйти, когда страна встанет на путь законности

Президент Киргизии готов уйти, когда страна встанет на путь законности
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян счел ожидаемым признание Францией независимости Карабаха

Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');