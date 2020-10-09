В США обвинили РФ, КНР и Иран в попытках помешать получить вакцину от COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Иран заинтересованы в том, чтобы США не смогли получить вакцину против COVID-19, заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

"Как только мы это сделаем (разработаем вакцину - ИФ), они наверняка помешают нам попытаться применить ее. Конечно, Китай, Россия и Иран - те три игрока, которые пытаются помешать нам получить вакцину", - заявил Эванина.

По его словам, иностранные спецслужбы также работают над тем, чтобы украсть американскую вакцину и помешать ее разработке.

Эванина высказал мнение, что заражение президента США Дональда Трампа COVID-19 дает врагам США еще одну возможность усилить раскол в американском обществе.

"Диагноз, поставленный президенту, предоставляет им возможность снова расширить, обострить и усилить посылы с обеих сторон. Наверняка мы увидим, что противники используют это, чтобы создать большую неразбериху в новостном цикле", - отметил он.

"И мы действительно ожидаем, что будем продолжать видеть более агрессивную активность наших противников в отношении президента в связи с ситуацией с COVID-19. Так что это проблема для нас на уровне национальной безопасности", - добавил директор Национального центра контрразведки США.

По мнению Эванины, "предоставление американскому народу правдивой информации имеет решающее значение, чтобы иностранные противники не распространяли неверную информацию".