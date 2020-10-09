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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 445 067+288 841

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн 60 тыс. человек

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 445 067 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 367 365, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло до 1 060 913 против 1 054 712 на утро четверга, 8 октября, излечились более 25,3 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 605 873 инфицированных, 212 762 случая летального исхода и 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро пятницы зафиксировано 6 903 812 заболевших при 106 521 смертельном случае и более 5,9 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных превысило 5 028 444, скончались 148 957 человек, вылечены 4,88 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро пятницы 136,9 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 657 человек, Индии - 77, Бразилии - 700.

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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