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Посольство РФ в Латвии выразило протест из-за депортации российского ветерана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией председателя латвийского общества военных ветеранов, гражданина РФ Владимира Норвинда.

"Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов Владимира Норвинда", - говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в субботу в фейсбуке.

Посольство отмечает, что Норвинд страдает хроническими заболеваниями, и был выдворен из Латвии "с нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия", несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе депортации.

"При этом в расчет вовсе не принимается такой гуманитарный аспект, как разлучение семьи, состоящей из людей преклонного возраста", - подчеркивается в заявлении.

Российское дипломатическое ведомство указывает, что латвийские власти не проинформировали посольство о намерении депортировать российского гражданина, а также мотивах данных шагов, "вопреки общепринятой консульской практике".

"Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений", - предупреждает посольство РФ в Латвии.

Норвинд в пятницу в процессе депортации перенес приступ аритмии, но после оказания медицинской помощи в больнице Риги в ночь на субботу был передан сотрудникам Государственной пограничной охраны Латвии для завершения процесса депортации. Он уже пересек границу с Россией и находится под наблюдением российских медиков.

Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство.

Латвия Россия Владимир Норвинд

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