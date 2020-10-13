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Биатлонистка Домрачева призвала власти Белоруссии прекратить насилие

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказала мнение, что власти Белоруссии могли бы по-другому подойти к урегулированию ситуации в стране вместо применения репрессий к своим оппонентам. Она написала об этом в фейсбуке.

11 октября в Минске, где проходила массовая несанкционированная акция протеста, был задержан брат Домрачевой Никита. Его фамилия значилась в списках задержанных на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Позднее в соцсетях появилась видеозапись задержания и фотографии избитого Никиты Домрачева.

Спортсменка выразила уверенность, что ее "публичный гнев не решит общественных проблем", а резкие действия только усугубят ситуацию и "разъярят противоположности".

"Мы все видим, что в стране проблемы, а, чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно, с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах", - написала она.

Домрачева не видит, что бы она могла сделать, чтобы помочь решению проблем в стране.

"А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили." Не в первобытном же веке живём… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране", - предложила она.

МВД Белоруссии объявило, что 11 октября в стране прошли 25 несанкционированных акций протеста с участием 11 000 человек. Ведомство сообщило о 713 задержанных нарушителей и отметило, что протестующие радикализируются и становятся агрессивнее.

Домрачева 12 августа призывала власти и протестующих решать спор цивилизованно. 13 августа она обратилась к командирам отрядов ОМОНа и потребовала остановить насилие.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия МВД Дарья Домрачева Никита Домрачев Минск

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