Прокуратура США три года изучала связь Трампа и госбанка Египта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры США три года изучали вопрос о возможной связи президента Дональда Трампа и египетского государственного банка во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, расследование началось три года назад, когда появились разведданные, в том числе от информатора, о поступлении $10 млн из египетского банка на поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Высокопоставленный чиновник Минюста подтвердил телеканалу информацию о расследовании.

Он заявил: "Информация была сначала рассмотрена следователями специального прокурора (Роберт Мюллер, проводивший "российское расследование" - ИФ), которые не смогли возбудить дело; затем она была рассмотрена прокуратурой США и профессиональными прокурорами в секции национальной безопасности, которые также не смогли возбудить дело. Основываясь на рекомендациях как ФБР, так и этих профессиональных прокуроров, Майкл Шервин, исполняющий обязанности прокурора, официально закрыл дело в июле." Телеканал уточняет, что расследование завершилось без предъявления обвинений.

Джейсон Миллер, старший советник кампании Трампа в 2020 году заявил, что "президент Трамп никогда не получал ни пенни из Египта."

В свою очередь, пресс-секретарь президента Египта отказался от комментариев.