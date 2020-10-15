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США опубликуют перечень чувствительных технологий, нуждающихся в защите

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Совет по национальной безопасности США в четверг намерен опубликовать перечень нуждающихся в специализированной защите американских передовых технологий, связанных, в частности, с исследованиями в сфере искусственного интеллекта, квантовой информатики, полупроводников и биотехнологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что список из 20 технологий, признанных в США чувствительными для национальной безопасности, обороны, разведки и экономических интересов, будет сопровождаться рекомендациями по их защите для того, чтобы они не попали в руки противников Вашингтона.

"Публикация списка технологий, подпадающих под защиту, проходит в то время, когда Россия и Китай ведут гонку за выведение на новый уровень их военных возможностей", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что речь идет о первой директиве уровня администрации США для федеральных агентств, в которой говорится о необходимости централизованной защиты определенного набора технологий. Ранее защитные меры применялись на уровне министерств - государственного департамента, обороны, торговли.

Совет по национальной безопасности США планирует обновлять список ежегодно, отмечает WSJ.

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