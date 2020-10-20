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Трамп заявил, что ФБР должно провести расследование в отношении сына Байдена

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР должно начать расследование в отношении сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - Хантера.

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"Я не знаю, так это или нет, но они должны провести расследование. И вам придется позвонить Рэю (Кристофер Рэй, директор ФБР - ИФ) и спросить его", - сказал президент США журналистам.

"Конечно, ФБР должно расследовать это, потому что, на первый взгляд, он виновен (...) Нет даже вопроса об этом.(...). Так что посмотрим, что из этого выйдет", - добавил он.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было и что он никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. В предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной, и ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

США Украина Дональд Трамп Джо Байден Хантер Байден

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