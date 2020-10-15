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Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден должен раскрыть всю информацию об его участии в бизнесе семьи.

"Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России", - заявил Трамп перед своими сторонниками во время предвыборного митинга в Айове.

Ранее Трамп обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи избирателям и назвал его коррумпированным политиком.

"Электронные письма (опубликованные газетой New York Post - ИФ) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация (Барака - ИФ) Обамы/Байдена", - заявил Трамп.

"Теперь мы ясно видим, что Байден - коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента", - добавил американский лидер.

New York Post со ссылкой на полученные газетой электронные письма опубликовала статью, в которой утверждается, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие", - говорится в письме, которое, как утверждает газета, Пожарский написал Байдену-младшему.

Отмечается, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.

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