Налетчик на банк в грузинском Зугдиди освободил трех из 19 заложников
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди 19 заложников, освободил трех женщин, сообщает МВД Грузии.
Согласно распространенной информации, мужчина в камуфляжной форме с автоматом и гранатой в руках по-прежнему требует выкупа за освобождение заложников в размере $500 тысяч и предоставления вертолета или автотранспорта.
Местные СМИ сообщают, что правоохранительные органы установили личность налетчика.