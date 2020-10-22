США задержали гражданина РФ по делу о незаконном экспорте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские власти задержали гражданина РФ по делу международной преступной группы, обвиняемой в сговоре для незаконного экспорта из США электронной техники.

Об этом США уведомили российское генконсульство в Нью-Йорке.

Задержанный оказался единственным россиянином в составе преступной группы, который составил Минюст США. Его личность не уточнили. Кроме него в ней числятся один гражданин Казахстана и американцы.

19 октября Минюст США опубликовал информацию о том, что 10 лиц обвиняются в преступном сговоре для незаконного экспорта электроники из США рейсами "Аэрофлота". В основном это была техника производства компании Apple. Американские правоохранительные органы оценили ущерб в $50 миллионов.