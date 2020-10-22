МИД РФ предупредил о катастрофических последствиях ядерных учений НАТО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Военные учения США в Европе с отработкой применения ядерного оружия дестабилизируют обстановку в мире, в особенности, на фоне кризиса, сложившегося в сфере контроля над вооружениями, и способны привести "к катастрофическим последствиям", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя учения США в рамках совместных ядерных миссий НАТО "Стойкий полдень", Захарова сказала: "По сообщениям, данные маневры предполагали отработку навыков использования ядерного оружия в рамках так называемых совместных ядерных миссий альянса. Были задействованы истребители-бомбардировщики ряда стран, оборудованные для применения размещенных в Европе американских ядерных боеприпасов".

"При этом развернутые ядерные средства США остаются не только в ФРГ, но и в Бельгии, Голландии, Италии, а также в Турции. Американцы при этом модернизируют свои ядерные авиабомбы, а европейские члены НАТО - самолеты-носители таких вооружений", - напомнила Захарова.

"Вновь вынуждены указать на то, что в условиях кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями, неограниченное наращивание отдельными государствами и их союзниками, а также их союзами своих военных потенциалов и, особенно, абсолютно вызывающая практика отработки ядерных миссий наносит ущерб международной безопасности, дестабилизирует обстановку в мире и способно привести к катастрофическим последствиям", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что названия натовских операций и западных компаний "это нечто": "Надо сделать какой-то даже списочек. "Стойкий полдень" - это конечно звучная история".