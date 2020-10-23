В МИД РФ сочли непредсказуемыми санкции США по "Северному потоку 2"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США выставляют санкции по "Северному потоку 2" порционно, непонятно, чего от них можно ждать, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин журналистам в Вероне в кулуарах XIII Евразийского экономического форума.

Отвечая на вопрос, может ли Европа как-то ответить на санкции США в отношении этого проекта, замминистра сказал: "Ну, все же не явно, все же делается тихо, спокойно. Одно дело - это высказывания.... С другой стороны, Европа действительно зависит от Соединенных Штатов во многих отношениях и не скрывает этой зависимости. Есть союзнические отношения по НАТО, есть деловые отношения, которые незаменимы. Европу пугают китайцами. Ну, нами уже напугали, а китайцами напугают еще больше".

"Европейцы понимают, что им экономически что-то невыгодно, но вынуждены идти на какие-то меры. Ну, там где уже палку кто-то перегибает, европейцы могут задуматься либо об ответных мерах, либо о том, как смягчить все-таки действие американских санкций", - продолжил Панкин.

По словам дипломата, "прелесть" американских санкций заключается в том, что "они не выкидывают все сразу, разом на стол", власти США вводят ограничения "тогда, когда им будет нужно, на основании оценки ситуации в каждом конкретном случае, пошагово".

"Это пугает еще больше. Если бы было понятно, что на столе вот такой-то набор санкций и надо по нему пройтись: что-то устранить, что-то ослабить... А тут как бы вот в рюкзаке за плечами мешок", - сказал замглавы МИД РФ.

Панкин также выразил мнение, что США при любой администрации будут чинить препятствия проекту "Северный поток 2" и продолжат делить энергетический пирог Европы.

"Все же рассчитано пошагово, наверное, в американском планировании. Даже если будут отпускаться (санкции - ИФ) как-то вот под влиянием союзников, партнеров, которые будут просить, указывать, что так нельзя, на каждом следующем шагу снова будут возникать препятствия вплоть до заполнения трубы, вплоть до продажи того газа, половины - труба не полностью будет, понятно, заполняться "Газпромом", - сказал он.

"То есть будут возникать претензии и очередные препятствия, причем у меня ощущение, что при любой администрации (в США - ИФ). Потому что американцы агрессивно делят энергетический "пирог" Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами. Видели, во время форума, там статистика была по Италии, по другим странам. Уязвимость перед нами не большая, чем перед остальными, кто на рынке Европы работает на газовом", - подчеркнул замминистра.

Панкин отметил, что еще полтора года назад был "очень оптимистичен" в отношении вопроса реализации проекта: "Сейчас как бы настолько много колышков забито и линий проведено, что уже трудно сказать. Наши германские друзья заинтересованы, и эта заинтересованность не ушла, но настолько активно действуют угрозы, и вот эта токсичность, созданная американцами вокруг участия в "Северном потоке", что европейские компании, которые участвуют в консорциуме, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя, все затягивается".