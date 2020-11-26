Сертифицирующая компания DNV GL перестала обслуживать "Северный поток 2"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект Nord Stream 2, сообщает Bloomberg.

DNV GL должна был выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопровода.

Агентство приводит позицию Датского энергетического агентства о том, что Nord Stream 2 может нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после того, как США внесли в закон о своем военном бюджете санкции против судов, занимающихся укладкой труб в море. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. В "Газпроме" пообещали завершить проект, который на тот момент был готов почти на 94%. .

В проект нового оборонного бюджета включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.