SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже пятнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая прошлого года в рамках проекта Starlink и третий - в текущем месяце. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 6 и 18 октября. Теперь орбитальная группировка состоит уже из 893 космических аппаратов. Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (в 18:31 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 1 час и 3 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink вышла на заданную орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в третий раз, через 8 минут 23 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом уголке планеты.