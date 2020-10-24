Ракета SpaceX стартовала с новой партией спутников Starlink

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск 15-й по счету группы интернет-спутников Starlink был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это уже третий запуск за месяц. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 833 космических аппаратов. Компания SpaceX сейчас является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX через 8 минут 23 секунды после старта успешно совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал. Эта ступень использовалась в третий раз.

Специальные спасательные морские суда GO Searcher и GO Navigator в Атлантике должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.