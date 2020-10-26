В Китае и Южной Корее вновь начала ухудшаться ситуация с коронавирусом

В Индии и Австралии эпидобстановка, напротив, улучшается

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Индии зарегистрировали самое низкое число смертей от COVID-19 за четыре месяца, в эпицентре эпидемии в Австралии, в штате Виктория, впервые с июня никто не заразился, на северо-западе Китая произошла новая вспышка коронавируса, а Южная Корея собирается пресечь растущее число заражений с помощью вакцины от гриппа, сообщают зарубежные СМИ.

В Индии 480 человек, у которых выявили коронавирус, скончались за последние сутки, однако это самое низкое число смертей почти за четыре месяца, сообщает телеканал NDTV. Но Индия по-прежнему остается на втором месте в списке стран с самым высоким числом заразившихся, уступая только США. Число случаев инфицирования за последние сутки в стране выросло на 45,1 тыс. Всего в Индии с начала пандемии заразились 7,9 млн человек, скончались - 199 тыс. человек.

В штате Виктория, который считается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Австралии, в понедельник впервые с июня никто не заразился. Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс объявил о снятии ряда ограничительных мер.

Теперь жители смогут ходить в спортивные залы, закрытые бассейны, ресторанные дворики, слушать живую музыку и участвовать в религиозных собраниях, сообщает телеканал ABC. А с 27 октября в Виктории откроются все рестораны, отели, кафе и бары. В Австралии случаи заражения с начала пандемии выявили у 27,5 тыс. человек, скончались - 905 человек.

В Китае вновь зарегистрировали вспышку коронавируса - на этот раз в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу, 24 октября, власти решили проверить на COVID-19 все население округа, то есть 4 746 500 человек.

К утру понедельника медики уже собрали образцы для тестирования на нуклеиновую кислоту почти у 3 млн людей. Пока известно о 138 бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тыс. человек, скончались 4,6 тыс. инфицированных.

В Южной Корее число новых заражений коронавирусом за сутки вновь превысило 100, несмотря на то, что в выходные там делают меньше тестов. Власти планируют увеличить масштабы вакцинации от гриппа.

"В этом году Южной Корее нужно увеличить масштаб вакцинации от гриппа, чтобы предотвратить параллельное инфицирование и распространение гриппа и коронавируса", - заявил президент страны Мун Чжэ Ин, которого цитирует агентство Yonhap.

Южнокорейский президент подчеркнул, что вакцина безопасная и не имеет прямого отношения к недавним смертям. В воскресенье, 25 октября, в стране умерли 59 человек, недавно сделавших прививку от гриппа. Большинству из них было 70-80 лет. Всего в Южной Корее выявили коронавирус у 25,9 тыс. человек и 457 человек скончались.