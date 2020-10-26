Торговая война с Китаем не способствовала росту промпроизводства в США

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Торговая война с Китаем, которую начал президент Дональд Трамп, не достигла своей главной цели - возврата к росту промышленного производства в США - несмотря на введение пошлин на товары китайского экспорта общим объемом сотни миллиардов долларов для подавления их закупок, пишет The Wall Street Journal.

Пошлины помогли сократить дефицит баланса торговли США с Китаем в 2019 году, однако в целом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Штатов достигло максимума в прошлом году и продолжило расти, отмечает издание. В августе 2020 года внешней торговли товарами достиг рекордных $84 млрд, поскольку американские импортеры переключились на дешевую продукцию, выпускаемую в других странах, в том числе, во Вьетнаме и Мексике.

Тем временем, дефицит баланса торговли с Китаем в период пандемии вновь вырос и уже вернулся к уровню, на котором он находился в тот момент, когда Трамп занял пост президента, пишет газета. Промышленное производство в США достигло пика в декабре 2018 года, после чего повышение прекратилось.

Советники Трампа при этом отмечают, что введение пошлин заставило Пекин согласиться на заключение в январе 2020 года первой фазы торгового соглашения, которое предусматриваетнаращивание Китаем закупок американских товаров, усиление защиты прав на интеллектуальную собственность, а также снятие регулятивных барьеров в сфере торговли сельхозпродукцией и в сфере финансовых услуг.

Они утверждают также, что сохраняющиеся пошлины на товары китайского экспорта общим объемом порядка $370 млрд в год продолжают оказывать давление на КНР и со временем вынудят Пекин отказаться от неконкурентных практик, а также помогут США восстановить производственную активность.

Введение пошлин "способствует возврату в США рабочих мест в промышленном секторе", заявил WSJ торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он сослался на статистику, по которой число рабочих мест в секторе выросло на 400 тыс. в период с ноября 2016 года до начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Однако эксперты отмечают, что этот рост на две трети произошел еще до того, как Штаты ввели первый раунд пошлин для китайских товаров в июле 2018 года. К началу 2020 года, еще до того, как Штаты столкнулись с пандемией, рост занятости в промышленности остановился.

Трамп не первый американский президент, который ввел тарифы для защиты определенных отраслей, пишет WSJ. Так, Барак Обама, будучи президентом США, ввел пошлины для автомобильных шин из Китая, Джордж Буш-младший - на поставку китайской стали, Рональд Рейган - на телевизоры и компьютеры из КНР. Однако масштабное повышение пошлин, предпринятое Трампом, стало резким отходом США от экономических практик, которых страна придерживалась со времен Второй мировой войны, ведя политику снижения глобальных торговых барьеров, отмечают эксперты.