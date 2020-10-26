В Минске начали задерживать участников протестной акции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны в центре Минска, где вечеров в понедельник проходит несанкционированная "общенациональная акция в поддержку забастовок".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, силовики заблокировали протестующих на нескольких участках проспекта Независимости и начали задержания. Несколько человек, в частности, задержаны у супермаркета "Центральный".

Сотрудники силовых структур задержали в центре и спальных районах Минска более 10 человек. По словам очевидцев, больше всего людей задержано на проспекте Независимости возле супермаркета "Центральный" и на Октябрьской площади. Некоторых задержали в спальных районах, в том числе возле метро "Пушкинская".

Как передает корреспондент "Интерфакса", вечером в понедельник в Минске проходит несанкционированная акция оппозиции в поддержку забастовок.

Центральные площади Минска оцеплены силовиками. Возле метро "Октябрьская" припаркованы несколько автозаков и автобусов с ОМОНом.

Некоторые торговые центры на проспекте Независимости, среди которых ГУМ и "Столица", закрылись раньше времени "по техническим причинам".