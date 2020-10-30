Экс-директор разведки США предупредил о возможности вмешательства России в выборы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Бывший директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что обеспокоен возможным вмешательством России в выборы президента.

"Я думаю, что они (Россия- ИФ) делают это лучше, чем кто-либо другой. (...) Они пытаются подорвать нашу веру в демократию. Они и сейчас этим занимаются. Они будут продолжать это делать, и американский народ должен это знать", - заявил Коутс в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что, согласно собранным разведданным, есть полная уверенность, что Россия будет вмешиваться в выборы США.

Между тем, он сообщил, что не видел никаких доказательств "широко распространенного мошенничества", несмотря на многочисленные заявления президента Дональда Трампа о том, что предстоящие выборы "будут самыми коррумпированными выборами в американской истории".

"Нет, я этого не видел, и люди, с которыми я разговаривал, которые смотрят на это, в основном сказали, что они этого не видели, по крайней мере на данный момент", - сказал Коутс.

Он также заявил, что опасается всплеска насилия, которое может последовать после выборов в США.

"Кошмарный сценарий заключается в том, что в ночь выборов люди сделают выводы или через несколько дней сделают выводы о том, что их кандидату было отказано в победе и что результатом этого станут общественные беспорядки и насилие", - заявил экс-директор Нацразведки.

Коутс призвал американских избирателей объединиться.

"Если мы этого не сделаем, Джо Байден и Дональд Трамп не будут победителями. Владимир Путин (президент России - ИФ), Си Цзиньпин (председатель КНР - ИФ) и верховный лидер (Ирана - ИФ) Али Хаменеи будут смеяться и говорить: "Мы их поймали". Мы не должны позволить этому случиться", - заявил он.

Ранее директор американской нацразведки Джон Рэтклифф заявил, что РФ и Иран предприняли шаги, якобы нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на ноябрьские выборы в США.

"Иран и Россия предприняли конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы подрывать процесс выборов в США, повлиять на общественное мнение", - сказал он на пресс-конференции.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.