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ЕСПЧ рассмотрит жалобу художницы Цветковой из-за преследования за публикации в защиту ЛГБТ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу художницы-активистки Юлии Цветковой, поданную в связи с незаконным, по ее мнению, привлечением к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представляющий Цветкову в Страсбурге юрист Николай Зборошенко.

В РоссииХудожница Цветкова обратилась в ЕСПЧ из-за штрафа за публикации в защиту ЛГБТЧитать подробнее

Цветкова обратилась в ЕСПЧ в связи с ее привлечением к ответственности по делу об административном правонарушении, по которому в декабре 2019 года ей был назначен штраф в 50 тыс. руб.

Цветкова считает, что российские власти нарушили ее право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение к частной жизни, право на свободу мнения, а также нарушили запрет на дискриминацию по любым признакам (ст.ст. 6, 8, 10, 14 Европейской конвенции по правам человека).

Цветкова, которую называют художницей, фем- и ЛГБТ-активисткой из Комсомольска-на-Амуре, получила известность после того, как ей было предъявлено уголовное обвинение в распространении порнографических материалов. В уголовном деле, по данным СМИ, идет речь о размещении рисунков женского тела в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте".

По этому делу, расследование которого продолжается, девушке грозит до шести лет лишения свободы.

Дело вызвало большой общественный резонанс. В поддержку Цветковой высказались ряд культурных деятелей. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович просила обратить на это дело внимание уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Активисты проводят акции в поддержку Цветковой в российских городах.

ЕСПЧ Юлия Цветкова

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