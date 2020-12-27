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В Турции предостерегли армию Хафтара от атак на своих военных в Ливии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил в воскресенье, что Ливийская национальная армия (ЛНА), руководимая маршалом Халифой Хафтаром, будет рассматриваться как "законная цель", если попытаются атаковать турецкие войска в регионе.

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Акар сделал это заявление, выступая перед турецкими военнослужащими во время визита в столицу Ливии Триполи, которую контролирует признанное ООН правительство национального согласия (ПНС).

Министр добавил, что силам Хафтара и его сторонникам "некуда будет бежать", если они нанесут удары по турецким войскам, они станут мишенями для Анкары "повсюду".

Ранее на этой неделе Хафтар обратился к подчиненным с призывом избавить Ливию от присутствия турецких военных.

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Стороны межливийского конфликта 23 октября этого года в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Однако переговоры о политическом урегулировании кризиса пока пробуксовывают.

Ранее Саррадж заявлял о значительных надеждах в связи с намеченными на 24 декабря 2021 года всеобщими выборами в Ливии. Однако многие наблюдатели настроены более скептично и предупреждали, что страну впереди ожидают серьезные трудности.

Турция Ливия ЛНА Халифа Хафтар

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