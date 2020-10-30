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Американские ведомства приготовятся к беспорядкам в Вашингтоне

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба США (CBP) получили информацию, что в день президентских выборов 3 ноября в Вашингтоне могут вспыхнуть беспорядки, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных сотрудников министерства внутренней безопасности.

Представители этого ведомства, которому подчиняются ICE и CBP, пояснили, что власти предпринимают повышенные меры безопасности, в частности, из-за волны протестов и нападений на объекты федеральной собственности, охватившей США в этом году.

В свою очередь представитель ICE рассказал на условиях анонимности, что агенты ICE готовы защищать в Вашингтоне здания, находящиеся в федеральной собственности, а также работать с местной полицией.

В свою очередь издание The Hill отмечает, что эти предупредительные меры являются лишь частью подготовки властей к беспорядкам, которые могут вспыхнуть в связи с президентскими выборами.

Так, ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что он готовится к беспорядкам после выборов. В свою очередь власти Чикаго провели учения на случай дестабилизации ситуации, связанной с выборами. Мэр города Лори Лайтфут заявила: "мы готовимся к худшему".

"Чтобы внести ясность, министерство внутренней безопасности имеет ограниченные полномочия в том, что касается физической охраны: наша юрисдикция касается лишь федеральной собственности", – уточнил он.

Ранее в октябре компания YouGov обнародовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым большинство избирателей – 56% – ожидают роста насилия в стране после выборов 2020 года.

США выборы-2020

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