Власти Филиппин эвакуировали миллион человек из-за тайфуна "Гони"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В связи с приближением тайфуна "Гони" филиппинские власти эвакуировали около 1 миллиона человек, сообщает "Би-би-си".

По данным государственной метеорологической службы, в 04:50 по местному времени (23:50 мск) тайфун достиг берегов острова Катандуанес, а к настоящему времени обрушился на самый густонаселенный филиппинский остров - Лусон, где расположена столица Манила. Скорость ветра достигала 225 км/ч.

Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (Pagasa) предупредило жителей о внезапных наводнениях, оползнях и селях в районах Лусона, а также на Висайских островах и Минданао. "Катастрофические" ветры и проливные дожди продолжатся в течение следующих 12 часов.

Шторм перемещается на запад со скоростью 25 км/ч и, как ожидается, пройдет над Лусоном к югу от Манилы и продолжит двигаться в воскресенье днем в направлении Южно-Китайского моря.

"Би-би-си" отмечает, что "Гони" - самый мощный шторм, обрушившийся на Филиппины, после тайфуна Хайян в 2013 году. Тогда жертвами стихии стали более 6 тысяч человек.