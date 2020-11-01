Число жертв землетрясения в Турции превысило 40

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате произошедшего 30 октября землетрясения в Турции увеличилось до 42 человек, информирует агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

По его данным, всего пострадали 896 человек, из них 667 выписаны, 229 остаются в больницах. В Измире в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы в девяти зданиях.

Между тем CNN Turk сообщает, что спасатели в Измире обнаружили под завалами 55-летнего мужчину, который провел там около 33 часов. Его вынесли на носилках и доставили в больницу.

Днем 30 октября в турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало цунами, которое частично затопило Измир. Подземные толчки задели греческий остров Самос: из-за них погибли два человека.