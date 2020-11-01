На Филиппины обрушился тайфун "Гони"

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тайфун "Гони" обрушился на Филиппины, принеся ветер скоростью 225 км/ч и тропические ливни.

Как сообщает "Би-би-си", в результате стихийного бедствия могли погибнуть минимум четыре человека.

Тайфун разрушил жилые дома, дороги были размыты.

Первым удар принял на себя остров Катандуанес, после этого "Гони" ослаб и пришел на крупнейший и самый населенный остров Филиппин Лусон.

Несмотря на то, что тайфун потерял силу, метеорологи предупреждают о катастрофически сильных ветрах и мощных ливнях. Возможны подтопления.

Тайфун "Гони" - самый мощный тайфун с 2013 гола на Филиппинах. Тогда в результате тайфуна "Хайян" погибло более шести тыс. человек.