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МИД назвал невозможным несогласованный ввод миротворцев в Карабах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Порядок ввода миротворцев в Нагорный Карабах должен быть согласован со сторонами конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Он сказал, что в его ведомстве не знают подробностей предложения Вашингтона направить туда специально созданные скандинавские миротворческие силы.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли все эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко.

Он уточнил, что в МИД знают об этом предложении только из публичных выступлений советника президента страны по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Боевые действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжаются с конца сентября. Руководство Азербайджана называет своей целью возвращение районов, которые в Баку считали оккупированными.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, обращая внимание на участие в конфликте иностранных боевиков с Ближнего Востока и называя ситуацию "турецко-азербайджанской военной агрессией".

Москва ему ответила, что в соответствии с действующими договоренностями поможет Еревану, "если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 02 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан МИД Андрей Руденко Владимир Путин Никол Пашинян Карабах США

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