В выборах президента Молдавии приняло участие около 43% избирателей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В выборах президента Молдавии в воскресенье приняло участие около 43% избирателей, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"В выборах президента приняло участие более 1,215 млн избирателей, что составляет около 43% избирателей, включенных в списки для голосования", - отмечается в сообщении.

ЦИК сообщил, что более точные данные по количеству избирателей, принявших участие в выборах, будут объявлены в 22:00 (23:00 МСК) на пресс-конференции председателя ЦИК. Тогда же будут объявлены и первые данные о результатах голосования с нескольких избирательных участков. Предполагается, что уже после полуночи можно будет говорить о предварительных результатах голосования и о том, кто из восьми кандидатов вышел во второй тур выборов.

Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 МСК).

Наблюдатели отмечают, что в воскресенье была зарегистрирована самая низкая явка на выборах за все годы их проведения. В первом туре выборов президента в 2016 году приняло участие более 49% избирателей, во втором - более 53%. В парламентских выборах в 2019 году приняло участие чуть более 50% избирателей.

Наблюдатели считают причиной низкой явки ситуацию с пандемий коронавируса, холодную и дождливую погоду, а также сильные протестные настроения в обществе.