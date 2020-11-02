В Кишиневе на выборах президента кандидат оппозиции опережает Додона на 10%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кишиневе на выборах президента Молдавии кандидат от оппозиции, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду опережает действующего главу государства Игоря Додона на 10% голосов. Согласно данным ЦИК, таковы результаты после обработки протоколов с более 80% избирательных участков в столице Молдавии.

Согласно подсчётам, Майя Санду набирает в Кишиневе 45% голосов избирателей, а Игорь Додон - 35%. Результаты остальных кандидатов примерно такие же, как и по всей республике.

Как сообщал "Интерфакс", согласно предварительным результатам голосования, Игорь Додон набирает по всей республике чуть менее 36% голосов избирателей, бывший премьер Майя Санду - почти 32% голосов избирателей. Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 17%, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 7,3%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,2%, кандидат от Партии национального единства - 2%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов. Еще двое кандидатов набрали от одного до полутора процента голосов избирателей.

Таковы данные после обработки протоколов с 90% избирательных участков.

После объявления предварительных результатов голосования на выборах президента Молдавии действующий президент Игорь Додон отменил свой брифинг, назначенный на 23:00 (00:00 МСК). Причины отмены брифинга не сообщались.

За мандат президента Молдавии во втором туре будут бороться Игорь Додон и Майя Санду. Второй тур выборов состоится 15 ноября.

В выборах в воскресенье приняло участие около 43% избирателей.