Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - За пост главы Молдавии во втором туре будут бороться бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и действующий президент республики, независимый кандидат Игорь Додон.

При этом Санду обошла Додона в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют обнародованные ЦИК предварительные результаты голосования, после обработки протоколов с 99,8% избирательных участков (2138 из 2143 участков).

Согласно эти данным, Санду набрала 36,03% голосов избирателей, а Додон - 32,7%. После подсчета с 95% участков примерно с таким же результатом лидировал Додон, но к утру все поменялось. Это стало возможным благодаря подсчету голосов на 139 участках за рубежом. В подавляющем большинстве избиратели за рубежом проголосовали за Санду, в том время как Додона опередил на участках за рубежом еще и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Также Санду выиграла выборы в четырех из пяти секторах Кишинева.

В итоге общее третье место занял Усатый - 16,98%. Далее следуют кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 6,5%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,26%. Кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку набрал 2,01%, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,37%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - 1,2%.

В выборах приняло участие около 1,347 млн человек, что составляет около 43% избирателей. Выборы признаны состоявшимися, так как для этого необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

Второй тур голосования состоится 15 ноября. Во втором туре не существует минимальной явки избирателей.