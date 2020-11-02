Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 062 525+478 374

Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о его контакте с заболевшим новым типом коронавирусной инфекции.

"Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, но я буду на самокарантине в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ в своем твиттере.

Он добавил, что очень важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья.

"Именно так мы разорвем цепочку передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ.

ВОЗ коронавирус

Новости

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

В Молдавии обработали 46% протоколов на выборах президента

Кандидат на пост президента Молдавии потребовал отставки председателя ЦИК и главы МИДа

В Баку сообщили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении

Польша снова направила запрос "Газпрому" о снижении цены на газ

Польша снова направила запрос "Газпрому" о снижении цены на газ

Зеленский призвал заменить судей КС Украины независимыми юристами

Что произошло за день: воскресенье, 1 ноября

Правозащитники насчитали 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');