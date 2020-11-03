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Экс-главы МВД и Комитета нацбезопасности Киргизии объявлены в розыск

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев и экс-председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев объявлены в общереспубликанский розыск в рамках дела о беспорядках 5-6 октября, сообщил во вторник заведующий отделом информационной политики аппарата президента республики Нургазы Анаркулов.

"Речь идет в первую очередь о том, что они оставили свои посты во время беспорядков", - сказал Анаркулов.

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После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 5 октября во время беспорядков глава МВД Киргизии Джунушалиев и председатель ГКНБ Опумбаев покинули свои рабочие места и не вернулись. По данным Минздрава страны, за медицинской помощью в результате беспорядков в Бишкеке обратились более тысячи человек, один человек погиб.

6 октября ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. На следующий день исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Хроника 05 октября – 03 ноября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Кашкар Джунушалиев Орозбек Опумбаев

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