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Байден лидирует в Техасе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в штате Техас, свидетельствуют первые результаты, опубликованные Fox News.

После подсчета 23% голосов у Байдена - 51,2%. Трамп набирает 47,4%.

Победа в Техасе очень важна для кандидатов в президенты: это второй после Калифорнии штат по числу выборщиков. Здесь их 38.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп

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