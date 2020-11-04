В штабах Трампа и Байдена не теряют надежд на победу в выборах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - У кандидата от Демократической партии Джо Байдена есть все шансы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, считает заместитель руководителя его предвыборной кампании Кейт Бедингфилд.

"Мы считаем, что у нас есть много вариантов. У нас есть много путей, чтобы добраться до 270", - сказала Бедингфилд в интервью MSNBC.

Она отметила высокий уровень явки избирателей на досрочное голосование в этом году.

"Есть много действительно обнадеживающих признаков, и мы считаем, что мы создали, действительно, значительное лидерство во многих штатах, которые нам нужны, чтобы выиграть Белый дом", - добавила Бедингфилд.

В свою очередь старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер заявил, что президент США Дональд Трамп чувствует себя увереннее, чем на выборах в 2016 году.

"Я полагаю, что на всех направлениях, среди всех членов команды Трампа, пожалуй, я бы даже сказал, включая самого президента, мы все ощущаем большую уверенность по поводу нашего положения сейчас, в 2020 году, чем в тот же самый момент в 2016 году", - приводит его слова американские СМИ.

Миллер выразил уверенность, что явка в день выборов будет способствовать росту голосов в их поддержку, несмотря на лидирующие показатели демократов среди первой волны голосовавших.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

На данный момент, согласно оценке Fox News, Байден получает 129 голосов выборщиков, у Трампа - 94. Однако эти результаты предварительные и еще будут меняться. Так, американские телеканалы еще не делали прогнозы по так называемым "колеблющимся" штатам.