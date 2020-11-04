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Советника Трампа обеспокоил подсчет голосов в Джорджии и Мичигане

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обеспокоен ситуацией в так называемых "колеблющихся" штатах - Джорджии, Мичигане и Висконсине, но возлагают надежду на Флориду, приводит телеканал CNN слова высокопоставленного советника Трампа.

"С Джорджией могут быть проблемы. Мичиган может быть потерян, а ситуация в Висконсине прояснится позже", - сказал он.

"Если Трамп потеряет Джорджию, ему нельзя потерять Висконсин. Если президент проиграет в этих штатах, у него будут проблемы", - считает советник.

Джорджия и Мичиган дают победителю по 16 голосов выборщиков, Висконсин - десять голосов.

По данным Fox News, на настоящий момент кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа в Северной Каролине, Пенсильвании, Нью-Гэмпшире, Миннесоте, а действующий президент - во Флориде, Джорджии, Огайо, Техасе, Мичиган, Висконсине. Сейчас телеканал отдает Трампу 100 голосов, Байдену - 129, но это предварительные результаты.

Традиционно в США есть штаты, которые на протяжении многих лет поддерживают только кандидатов от республиканцев, а есть те, которые, напротив, отдают предпочтение исключительно демократам.

В этом году наблюдатели выделяют 12 таких штатов - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).

Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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