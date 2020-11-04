Трамп лидирует в "угадывающем" победителя округе Виго

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока уверенно опережает своего соперника - демократа Джо Байдена - в округе Виго (штат Индиана), в котором в последние десятилетия побеждает кандидат, становившийся в итоге президентом страны.

Округ с населением примерно в 107 тыс. человек на протяжении более чем 60 лет выбирал того, кто по итогам выборов в стране в конечном счете побеждал, отмечает The Independent.

Так в 2016 году Трамп победил в этом округе с перевесом в 14 процентных пунктов. Обама побеждал в нем в 2008 и 2012 годах.

Согласно последним данным, Трамп лидирует в Виго с 54% голосов, тогда как у Байдена - 44%. Пока обработано лишь 45% бюллетеней.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Байден.