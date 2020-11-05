Байден счел вероятной победу в "колеблющейся" Пенсильвании

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уверен, что может одержать победу в "колеблющейся" Пенсильвании, так как почти 78% голосов, приходящих по почте, отданы за него.

"У меня очень хорошее чувство относительно Пенсильвании. Практически все бюллетени, которые осталось посчитать, поступили по почте, а мы выигрываем почти 78% голосов, которые были отданы по почте в Пенсильвании", - сказал Байден, выступая в Дэлавере.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Замглавы штаба Джастин Кларк также заявил о том, что штаб подает прошение о временном прекращении подсчета в Пенсильвании "до тех пор, пока не будет обеспечена действительная прозрачность процесса, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и в соответствии с законом".

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания) был абсолютно незаконным и пообещал искать "мертвые души".

По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%, у его соперника Джо Байдена пока 47,1%.