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Миссия ОБСЕ предпочла остаться в США до завершения выборов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Эти выборы еще не закончились, и мы остаемся в столице Вашингтоне и в ключевых штатах страны, пока они не закончатся. Крайне важно, чтобы каждый правильно поданный бюллетень был должным образом подсчитан", - говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах президента США.

Там отмечается, что "пандемия COVID-19 была огромным вызовом для организации выборов, но она также оказала значительное влияние на избирательную кампанию". "Меры, предпринятые для обеспечения того, чтобы избиратели смогли проголосовать во время пандемии, спровоцировали затяжные судебные разбирательства, которые служат партийным интересам. Это оказывало негативный эффект на работу избирательной администрации и сбивало избирателей с толку", - подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что сам день выборов, 3 ноября, "был мирным и прошел без волнений и акций устрашения".

В ОБСЕ также заявили, что при голосовании в правах были ограничены 5,2 млн осужденных.

"Требования к идентификации избирателей непропорционально сильно влияют на определенные группы, создавая для них неоправданные препятствия при голосовании. В то же время, по оценкам, 5,2 млн граждан были лишены избирательных прав из-за уголовной судимости хотя около половины из них уже отбыли наказание. Эти ограничения на голосование противоречат принципу всеобщего избирательного права", - говорится в заявлении.

США ОБСЕ

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