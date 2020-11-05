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Лукашенко рассказал о предложении Путина производить COVID-вакцину РФ в Белоруссии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона предложила организовать в Белоруссии производство вакцины от коронавируса на "дружеских основаниях".

Заняться проработкой вопроса президент Белоруссии поручил своему помощнику Александру Косинцу. "Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - сказал в четверг Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он заявил, что "вчера разговаривал с президентом России - там очень серьезная озабоченность" ростом заболеваемости коронавирусом. "Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте", - пересказал Лукашенко слова Владимира Путина.

"Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - добавил Лукашенко.

Между тем заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк в четверг заявил, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском ПО "Белмедпрепараты".

"Площадку (для производства вакцины - ИФ) практически согласовали - это "Белмедпрепараты". Теперь идет отработка передачи, трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология - этот разговор идет уже непосредственно между специалистами (двух стран - ИФ)", - сказал замминистра в комментарии для БелТА. По его словам, в Белоруссии еще продолжаются клинические испытания российской вакцины.

Между тем накануне, 4 ноября, пресс-служба Лукашенко сообщила, что инициатива организации производства антиковидной вакцины исходила от белорусской стороны. "В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Белоруссии, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - говорилось в сообщении пресс-службы после состоявшегося в среду вечером телефонного разговора Лукашенко с Путиным.

Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Коронавирус Александр Косинец

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