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Представитель избиркома назвал срок подсчета голосов в штате Джорджия

Представитель избиркома назвал срок подсчета голосов в штате Джорджия
Обработка избирательных бюллетеней в Атланте, штат Джорджия
Фото: Reuters

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В "колеблющемся" американском штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил в четверг представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

"У нас осталось 47 277 бюллетеней", – сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

Стерлинг отметил, что потребуется какое-то время, чтобы подсчитать оставшиеся голоса. По его прогнозам, обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов.

"Мы надеемся как можно скорее внести ясность в результаты этих выборов", – сказал Стерлинг.

По последним данным, в штате Джорджия по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп – 2 438 181 голосов (49,5%), однако его оппонент-демократ Джо Байден его догоняет – 2 425 417 голосов (49,3%).

Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

США выборы-2020

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