Запуск спутника-разведчика США перенесли из-за непогоды

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Из-за тропического урагана запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) перенесен на ближайший четверг (по московскому времени), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск предполагается провести 11 ноября в 17:22 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:22 по Москве), следует из сообщения ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Ракета возвращена со стартового стола в цех вертикальной сборки для укрытия.

Запуск тяжелого американского разведывательного спутника уже неоднократно переносился. Первоначально его планировалось осуществить еще 3 ноября, но из-за возникшей утечки в наземной системе кондиционирования полезной нагрузки он был перенесен на сутки. Вторая попытка была предпринята 4 ноября. Запуск был отменен примерно за час до старта из-за проблемы в наземной системе подачи жидкого кислорода.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый спутник NROL-101, вес которого достигает шести тонн, предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.