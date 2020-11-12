Запуск новейшего спутника-разведчика США снова перенесли из-за урагана

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Старт тяжелой ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), планировавшийся в четверг, перенесен еще на сутки, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"В связи непогодой из-за урагана "Эта" запуск перенесен на 13 ноября в 17:13 по времени Восточного побережья США (14 ноября в 02:13 по Москве), следует из сообщения компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

По данным метеопрогноза, в этот день погодные условия будут на 90% благоприятствовать осуществлению старта.

Запуск тяжелого американского разведывательного спутника уже неоднократно переносился. Первоначально его планировалось осуществить еще 3 ноября, но из-за возникшей утечки в наземной системе кондиционирования полезной нагрузки он был перенесен на сутки. Вторая попытка была предпринята 4 ноября. Запуск был отменен примерно за час до старта из-за проблемы в наземной системе подачи жидкого кислорода. Затем ему помешал ураган вблизи Флориды.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101, стоимость которого оценивается в $1 млрд, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый космический аппарат NROL-101, вес которого достигает шести тонн, является спутником радиолокационной разведки Topaz Block II.