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Правозащитники насчитали 404 задержанных на акции протеста в Минске

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске достигло 404 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Список продолжает обновляться.

Также стало известно, что в Минске были задержаны серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. "В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска", - сообщил Белорусский фонд солидарности спортсменов в четверг (БФСС).

Андрей Кравченко - белорусский атлет, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, дважды вице-чемпион мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. Заслуженный мастер спорта Белоруссии по легкой атлетике.

Кравченко первым подписал обращение спортсменов к белорусским властям с требованием прекратить насилие в стране и провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами. После этого он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике.

Иван Ганин - многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу. Ганин также высказывал свое мнение о ситуации в стране и выступал против насилия.

Белоруссия Минск

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