В Белоруссии задержали более 500 участников протестов

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии составило 526 человек, сообщает не зарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

Таковы данные на 19:00, список продолжает пополняться. Нескольких человек, по информации правозащитников, уже отпустили.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Минске оказались серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

В воскресенье в Минске оппозиция организовала несанкционированный "Марш народовластия".