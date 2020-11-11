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Белый дом призвал ведомства готовить предложения по новому бюджету

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом разослал ведомствам страны уведомление о том, что им следует продолжить работу над подготовкой предложений к бюджету на 2022 финансовый год, сообщила газета Washington Post, что, как считают наблюдатели, является еще одним свидетельством неготовности президента США Дональда Трампа признать своё поражение не выборах.

Как правило, Белый дом публикует проект своего бюджета на следующий финансовый год в феврале. В год после президентских выборов это один из первых значимых актов новой администрации.

Конгресс США обычно рассматривает проект бюджета из Белого дома только как отправную точку для переговоров с администрацией. Тем не менее, этот документ намечает главные цели экономической политики правительства.

Инаугурация Джо Байдена, который по итогам состоявшихся 3 ноября выборов объявил себя избранным президентом страны, намечена на 20 января 2021 года. Однако Трамп не признает поражения, пытается в судебном порядке оспорить результаты голосования в ряде американских штатов, что препятствует переходному процессу.

Бюджет Байдена, как ожидается, должен значительно отличаться от бюджета Трампа. С учетом предвыборных обещаний демократа предполагается, что в нем приоритетными будут расходы на социальные нужды, образование и здравоохранение, отмечают американские СМИ.

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