Помпео призвал не спешить с вопросами о работе Госдепа с командой Байдена

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пока преждевременно поднимать вопрос о работе Госдепартамента с переходной командой Джо Байдена.

"Нам предстоит еще очень много работы. Мы напоминаем всем, что подсчитаны еще не все голоса (избирателей на президентских выборах - ИФ)", - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил: "Мы должны убедиться, что юридический процесс полностью соблюден, и тогда Америка сделает то, что она делает лучше всего. У нас будет лидер в Белом доме в полдень 20 января (день инаугурации президента - ИФ), и мы будем проводить американскую внешнюю политику".

Ранее на пресс-конференции Помпео в ответ на вопрос о том, когда Госдеп планирует начать переходный процесс, заявил: "Состоится плавный переход ко второй администрации Трампа". Это высказывание вызвало многочисленные критические замечания.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя властей, администрация президента Дональда Трампа потребовала от глав федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой кандидата в президенты от демократов Джо Байдена относительно передачи власти в стране.

"Официальным лицам администрации, готовившим информационные бюллетени и офисные места для использования командой Байдена уже на нынешней неделе, вместо этого сказали, что передача власти не получит признания (со стороны администрации - ИФ), пока победа демократов не будет подтверждена Управлением общих служб - малоизвестным агентством, которое запускает передачу власти", - отмечает газета.

При этом представитель властей призвал служащих игнорировать СМИ и дожидаться официального уведомления властей.

Команда переходного периода Байдена предупредила, что может принять "юридические меры", если Управление общих служб США (GSA) официально не объявит о победе Байдена на выборах, сообщает Axios.

"Рассматривается целый ряд рычагов, и все варианты, безусловно, доступны", - сказал журналистам представитель переходного правительства Байдена.

Среди прочего, отметил он, возможен и судебный иск.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.