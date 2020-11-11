Дипломаты сообщили об освобождении из тюрьмы США гражданки РФ Осиповой

Суд в США приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Россиянка Богдана Осипова освобождена из американской тюрьмы, сообщило посольство России в США.

"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери" (штат Коннектикут)", - сообщило посольство РФ в США на своей странице в фейсбуке.

"Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке", - заявило дипведомство.

В посольстве пожелали россиянке "здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов" и пообещали продолжить добиваться возвращения соотечественницы на Родину.

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку. В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей. МИД РФ также требовал от властей США освободить Осипову.

Суд в США приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу $18 тыс. судебных издержек.