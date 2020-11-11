Местные чиновники опровергли слова Трампа о мошенничестве на выборах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес демократов в мошенничестве в ходе президентских выборов беспочвенны, считает агентство Associated Press (АР), основываясь на заявлениях чиновников, как демократов, так и республиканцев, ответственных за процесс голосования в спорных штатах.

"Выборы 2020 года прошли гладко по всей стране и без каких-либо широко распространенных нарушений, по мнению государственных чиновников и экспертов по выборам, что резко контрастирует с необоснованными заявлениями о мошенничестве, выдвинутыми президентом Дональдом Трампом после его поражения", - пишет агентство в среду.

Так, Бен Ховланд, демократ, назначенный Трампом для работы в Комиссии по содействию выборам, заявил: "Всеобщие выборы 2020 года были одними из самых гладких и хорошо проведенных, которые мы когда-либо видели, и это замечательно, даже учитывая все проблемы".

"Ноябрьские выборы в Мичигане прошли так же гладко, как и всегда", - сказала генпрокурор штата Дана Нессел. Она добавила: "Никаких случаев нарушений в процессе подсчета голосов не было, только голословные утверждения, дикие спекуляции о теории заговора".

Об отсутствии каких-либо жалоб на нарушения объявили в штате Висконсин.

Госсекретарь штата Невада республиканка Барбара Чегавске заявила, что ее офис не будет подсчитывать, сколько жалоб он получил, добавив, однако, что "многие жалобы на мошенничество избирателей не имеют никаких доказательств".

В Айове государственный секретарь Пол Пейт, республиканец, приказал всем округам штата перепроверить результаты после того, как в одном из участков была обнаружена ошибка при вводе данных. "Эти человеческие ошибки вызывают сожаление и разочарование, но система работает", - сказал он.

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заверил общественность, что никаких масштабных проблем не было. "Было ли там случаи незаконного голосования? Я уверен, что были, и мой офис расследует все это. Привели ли они к появлению цифр, необходимых для изменения итогов? Это маловероятно", - сказал чиновник-республиканец.

В понедельник генпрокурор Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей территории США расследовать "существенные обвинения" в нарушениях при голосовании.

"После победы демократа Джо Байдена Трамп стремился дискредитировать честность выборов и утверждал без доказательств, что результаты будут отменены. Республиканские законодатели заявили, что президенту следует подать судебные иски, хотя многие из них уже были отклонены судьями, а те, которые остаются, не содержат доказательств, которые могли бы изменить исход выборов", - пишет агентство.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.