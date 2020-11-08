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Штаб Трампа подал иск из-за нарушений при подсчете голосов в Аризоне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии подали иск в округ Марикопа (штат Аризона), утверждая, что нарушения были допущены при личном подсчете голосов.

"Работники избирательных участков изо всех сил пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки", - заявил Мэтт Морган, главный юрисконсульт кампании Trump 2020.

"В результате машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа", - отметил он.

После подсчета 90% голосов, Трамп набирает в Аризоне 48,9% (1 млн. 606 тыс.714), у кандидата от Демократической партии Джо Байдена - 49,6% (1 млн.627 тыс.902 голоса).

США Дональд Трамп

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