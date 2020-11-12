На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга выявлено 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы 1509 человек, летальных случаев - 198, выздоровели 6235 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке 12 ноября утром.

Накануне в стране также было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией - 10 611 человек. 10 ноября было выявлено 10 842 новых случая; 9 ноября - 8 687 заболевших, 8 ноября - 9 397 новых случаев.

Число инфицированных на Украине с начала пандемии на утро четверга составило 500 865 человек, 9 145 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 227 694 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Среди заболевших коронавирусом на Украине - президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко.

Утром в четверг также стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил "Украинской правде" советник Ермака Михаил Подоляк.